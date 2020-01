Soleimani: Usaf a team Aviano, attenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PORDENONE, 7 GEN - "Stare allerta e attenti" e inoltre "distruggere documenti, criptare le email e non discutere di operazioni fuori dal lavoro", considerando che va garantito che "Opsec sia una priorità". È il messaggio postato sul profilo Facebook della Aviano Air Base della Us Air Force e rivolto a tutto il team della base sia civile che militare. Opsec è un protocollo per evitare al nemico di comprendere le proprie disposizioni e capacità. Nello stesso post si invitano i componenti del team a "contattare immediatamente" il numero interno della base della cosiddetta "Eagle eyes" (una postazione di allarme) in caso si notino "comportamenti sospetti" da parte di qualcuno. È vietato parlare di eventuali operazioni, date e tempi fuori dal lavoro. (ANSA).