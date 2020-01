© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Complimenti e buon lavoro a Sanchez. Con la Spagna in prima linea per la giustizia sociale, l'equità e lo sviluppo sostenibile, i nostri valori saranno più forti in tutta Europa". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti su twitter.