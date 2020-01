Trovano un portafogli con 950 euro e lo restituiscono

Un portafogli con dentro 950 euro, oltre a documenti, carte di credito e bancomat, è stato trovato sabato scorso da una coppia di coniugi su uno dei banchi del mercatino della piazzola di Bologna.

La donna, un 43enne di Cosenza residente in città con il marito, si è rivolta a una pattuglia del Reparto Sicurezza della Polizia Locale che era poco lontano, consegnando il portafogli con tutto il contenuto. Gli stessi agenti hanno rapidamente rintracciato il proprietario, un 65enne di Arezzo, che è tornato nella piazza dove ha sede il mercato e ha recuperato il portafogli smarrito, verificando che non mancava nulla. L’uomo ha poi chiesto di essere messo in contatto con la coppia, per ringraziarla personalmente.

E’ il secondo episodio di questo tipo a Bologna dall’inizio del 2020. Il giorno di Capodanno, un 30enne di Caserta aveva trovato per terra, in via Ugo Bassi, un portafogli con dentro 300 euro e lo aveva portato in Questura, permettendo anche in questo caso la restituzione alla proprietaria, una imprenditrice 60enne che aveva poi ringraziato l’uomo con una ricompensa in denaro.

