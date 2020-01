A Cortina open day per nuova funivia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BELLUNO, 8 GEN - A Cortina si respira aria di novità. Protagonista di quest'atmosfera di rinnovamento la storica funiva Tofana - Freccia nel Cielo che domenica 12 gennaio organizza l'Open Day "The future is now" per festeggiare la prima e nuova cabinovia del panorama ampezzano. Per l'occasione, il tratto che dalla stazione di partenza conduce a Col Druscié (1778 m) sarà accessibile gratuitamente e permetterà di sciare liberamente sui tracciati Col Druscié A e B. Dopo il viaggio inaugurale su invito di sabato 11 gennaio, che ufficializza l'apertura dinanzi alle autorità, Tofana - Freccia nel Cielo sarà aperta a sciatori, sportivi e appassionati della montagna per la giornata free entry.