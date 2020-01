Aereo, compagnia ferma voli verso l'Iran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 8 GEN - L'Ukraine International Airlines (UIA) ha sospeso i voli per Teheran a tempo indeterminato a causa dello schianto del suo aereo. Lo ha annunciato il servizio stampa della compagnia. "A partire da oggi Ukraine International Airlines ha deciso di sospendere i suoi voli per Teheran per un periodo indeterminato", ha detto la UIA su Facebook. La società ha notato che sta facendo tutto il possibile per scoprire le cause dell'incidente. "Il volo è stato effettuato su un aeromobile Boeing 737-800 NG con il numero di registrazione UR-PSR. L'aeromobile è stato fabbricato nel 2016, ricevuto dalla compagnia aerea direttamente dalla fabbrica. L'ultimo manutenzione programmata è stata effettuata il 6 gennaio 2020", ha detto la compagnia aerea aggiungendo che l'aereo "è scomparso dai radar pochi minuti dopo la partenza dall'aeroporto internazionale di Teheran". Lo riporta la Tass. Anche l'Air France ha sospeso i voli verso l'Iran.