Anticiclone anomalo porta nebbia e concentrazione di smog

Un vasto campo di alta pressione dall’Europa occidentale si estende verso est, Italia compresa. Secondo le previsioni di 3bmeteo, il tempo sulla Penisola si manterrà stabile nel corso della settimana, ma il risvolto della medaglia sono le nebbie, anche fitte sulla Pianura Padana, che limitano la visibilità e aumentano sensibilmente la concentrazione di smog. Clima mite sulle Alpi, soprattutto da mercoledì, per l’afflusso di tiepide correnti sud-occidentali all’interno dell’alta pressione e ancora assenza di neve su gran parte della dorsale appenninica.

Per i metereologi quello di questi giorni è un anticiclone anomalo. Oggi, mercoledì, sono previste poche variabilità sulle isole maggiori, con qualche pioggia o rovescio sull'est della Sardegna e localmente sull'ovest della Sicilia, ma in generale attenuazione in giornata. Nubi sparse ed innocue sull'Appennino centro-meridionale. Nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana, ma in diradamento dal pomeriggio.

Domani, giovedì, ancora alta pressione e tempo stabile sull'Italia, salvo un pò di variabilità in Sardegna con piovaschi sul Cagliaritano, foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde sulla Val Padana e innocui addensamenti in Liguria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA meteo

nebbia

pm10