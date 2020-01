Francia: Sarkozy a processo a ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 8 GEN - Per la prima volta in Francia, un ex presidente della Repubblica sarà processato per corruzione: Nicolas Sarkozy sarà in aula a Parigi dal 5 al 22 ottobre prossimi per il caso delle intercettazioni illegali. Sarkozy, secondo quanto stabilito dai magistrati che lo hanno rinviato a giudizio, è sospettato di aver tentato di ottenere ad inizio 2014, attraverso il suo avvocato Thierry Herzog, informazioni segrete presso un ex alto magistrato in un caso che lo riguardava, in cambio di un aiuto per ottenere un posto in magistratura nel Principato di Monaco. In realtà, il presunto scambio di favori non avvenne mai.