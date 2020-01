© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Siamo preoccupati per l'escalation militare nel Medioriente. Il nostro auspicio è che si torni a dialogare e a far cessare l'utilizzo delle armi. Siamo vicini ai militari italiani, come ha ricordato il Ministro Guerini, impegnati nelle missioni internazionali in Iraq e nelle altre regioni dell'area verso i quali esprimiamo il nostro più totale sostegno". Così su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.