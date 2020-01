Milizie irachene filo Iran, risponderemo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BAGHDAD, 8 GEN - Un capo della forza paramilitare irachena filo-iraniana Hashed al Shaabi ha invocato una "risposta irachena" all'attacco al generale Soleimani altrettanto forte di quella iraniana, dopo l'attacco missilistico iraniano a due basi Usa in Iraq. In un tweet, Qaïs al-Khazali, da qualche giorno nella lista Usa dei 'terroristi', ha affermato che "la prima risposta iraniana all'assassinio del comandante martire Soleimani" è "avvenuta" . "È giunto il momento per la prima risposta irachena all'assassinio del comandante martire Mouhandis", ha aggiunto.