(ANSA) - WASHINGTON, 8 GEN - In base ai primi rapporti sugli attacchi alle basi Usa in Iraq "non risultano esserci vittime" tra i soldati americani: lo ribadiscono fonti del Pentagono ai media statunitensi, spiegando pero' come una valutazione su quanto accaduto sia ancora in corso.