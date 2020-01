Un 35enne che ha dichiarato alla polizia di essere "posseduto" è entrato con la sua auto, un suv dentro una chiesa di Sonseca (provincia di Toledo) in Spagna e ha guidato lungo la navata, fino all’altare. Per fortuna in quel momento non c’erano persone dentro la chiesa; non ci sono stati feriti. (YouTube/El Digital Castilla-La Mancha)