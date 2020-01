Bimba cade da balcone a Milano, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Una bambina di 5 anni è precipitata, questo pomeriggio verso le 16.40, dal balcone del secondo piano di casa alla periferia sud Milano, in via Fra Riccardo Pampuri. Le sue condizioni sono ritenute gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita ed è cosciente come dopo l'impatto al suolo attutito da una macchina. E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Niguarda per traumi a testa e volto. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, la madre 45enne, italiana, aveva approfittato del fatto che stesse dormendo profondamente e l'aveva lasciata da sola per andare a prendere un altro figlio alla vicina scuola. La piccola, però, si è svegliata e nel cercare la madre si è affacciata alla porta finestra sul balcone e si è sporta fino a cadere da un'altezza di circa 6 metri. Sul posto sono intervenute subito un'ambulanza e un'automedica. La prognosi è riservata. E' stata assistita anche la madre sotto choc.