© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 9 GEN - Il vicepremier cinese Liu He sarà a capo della delegazione in visita negli Usa dal 13 al 15 gennaio prossimi per firmare la 'fase uno' dell'accordo commerciale. Lo ha ufficializzato il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng.