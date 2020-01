Di Maio, Libia sicura per Italia sicura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Mettere in sicurezza la Libia significa mettere in sicurezza anche l'Italia", scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che dopo la tappa di ieri al Cairo oggi è ad Algeri "insieme al ministro degli Esteri algerino, Boukadoum, per discutere ancora del dossier libico". "Tra poco - anticipa Di Maio - incontrerò il primo ministro algerino, Abdelaziz Djerad, e subito dopo il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune". L'Italia, ricorda il titolare della Farnesina, è il primo Paese dell'Ue a far visita al nuovo governo algerino appena insediato.