Droga, nove arresti dei Carabinieri

(ANSA) - BENEVENTO, 9 GEN - Un blitz antidroga è in corso nel Sannio ad opera dei carabinieri della compagnia di Benevento, supportati da unità cinofile, che stanno dando esecuzione a nove ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di altrettante persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I particolari dell'operazione, denominata "Mercato rionale", verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa (ore 11,30) convocata in Procura dal procuratore Aldo Policastro. (ANSA).