Reali 'feriti', Buckingham Palace snobba Meghan e fa gli auguri (con foto) a Kate

Buckingham Palace ignora oggi Harry e Meghan, dopo il botta e risposta di ieri sulla loro controversa decisione di prendere le distanze dalla famiglia reale. E sul profilo social ufficiale 'The Royal Family' rende invece omaggio a Kate Middleton, la cognata «rivale» secondo la narrativa dei tabloid britannici, che giusto oggi compie 38 anni.

In occasione del compleanno della duchessa di Cambridge, consorte di William (secondo in linea di successione al trono dopo suo padre, il principe Carlo), l’account Instagram della Royal Family pubblica un messaggio di auguri accompagnato da quattro immagini della festeggiata, all’insegna del sorriso e dell’eleganza. Foto in tre delle quali la madre di George, Charlotte e Louise appare al fianco di una non meno sorridente Elisabetta II.

"Furia" a Buckingham Palace

I reali britannici - dalla regina, all’erede al trono Carlo, al principe William - si dicono «feriti», secondo fonti ufficiose di palazzo per l’annuncio di Harry e Meghan della rinuncia allo status di «membri senior» di casa Windsor e della presa di distanza dalla Royal Family. Ma la verità, rivelano insider citati oggi da tutti i media del Regno, dai tabloid alla paludata Bbc, è che sono «very upset": «molto irritati» nella versione letterale, «furiosi» nella traduzione più accreditata dalle maniere di corte al linguaggio corrente.

A offenderli, spiegano diversi commentatori, non è tanto la volontà dei duchi di Sussex di emanciparsi e d’iniziare a lavorare per rendersi nel tempo «finanziariamente indipendenti"; o la scelta di dividere da quest’anno il loro tempo fra il Regno Unito e il Nord America (Canada in primis). Quanto il modo precipitoso del loro annuncio, avvenuto in forma unilaterale e senza essere concordato con nessuno, secondo quanto si è alla fine appreso: inclusa la 93enne Elisabetta II. Un annuncio su cui non ci sono del resto al momento passi indietro.