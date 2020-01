© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Slitta l'appuntamento del deposito in Cassazione del quesito referendario contro il taglio dei parlamentari perchè al momento mancano tutte le 64 firme dei senatori necessarie. Andrea Cangini (Fi) assicura che sarà preso un nuovo appuntamento entro il 12 gennaio, termine ultimo. "In 4 hanno ritirato le firme ma altri si stanno aggiungendo per cui per correttezza abbiamo chiesto alla Cassazione uno slittamento", ha aggiunto Cangini.