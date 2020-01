Tripoli,sì a cessate fuoco Putin-Erdogan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TUNISI, 9 GEN - Il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna) "accoglie con favore qualsiasi appello alla ripresa del processo politico e ad allontanare lo spettro della guerra, in conformità con l'Accordo politico libico e il sostegno alla Conferenza di Berlino patrocinata dalle Nazioni Unite". Lo si legge in una nota del Gna pubblicata dopo l'incontro di ieri ad Istanbul tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan nel quale i due hanno proposto tra le altre cose "un cessate il fuoco in Libia a partire dalla mezzanotte di domenica prossima".