(ANSA) - NEW YORK, 9 GEN - Donald Trump promosso sul fronte delle politiche economiche. Secondo un sondaggio del Financial Times e della Peterson Foundation, il 51% degli americani ritiene che le sue politiche abbiano aiutato "molto" o "abbastanza" l'economia americane. Si tratta di un forte aumento rispetto alla precedente rilevazione, quando solo il 44% riteneva le politiche di Trump favorevoli per l'economia.