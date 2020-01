Bruxelles, rispettare sentenze Corte Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - "Tutti devono rispettare le sentenze della Corte Ue": lo ha detto un portavoce della Commissione Ue, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla decisione della Corte suprema spagnola che non ha riconosciuto l'indipendentista Oriol Junqueras come eurodeputato al Parlamento europeo ed ha dunque rifiutato di rilasciarlo dal carcere. Una decisione presa nonostante la sentenza della Corte di Giustizia europea, secondo la quale l'esponente catalano avrebbe tutti i requisiti per assumere la carica.