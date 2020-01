© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOTRICELLO (CATANZARO), 10 GEN - "Stiamo pensando a una mobilitazione nazionale. Che io rischi un processo per sequestro di persona, per avere difeso i confini, la sicurezza e l'onore del Paese è indegno di un Paese civile". A dirlo Matteo Salvini in relazione alla vicenda Gregoretti.