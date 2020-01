Guida ubriaca e investe uomo, denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Ha perso il controllo della sua auto e, dopo essere finita contro alcuni veicoli in sosta, ha travolto un pedone. Investimento intorno alle 5.30 a Guidonia, vicino Roma. Alla guida dell'auto una 23enne di Roma, ma residente a Guidonia. Secondo quanto si è appreso, è risultata positiva agli accertamenti alcolemici con un tasso di 1.4. Il pedone, un 57enne, è stato prima portato all'ospedale di Tivoli e poi trasferito all'Umberto I di Roma in prognosi riservata. La ragazza, invece, ha riportato lievi lesioni. E' stata denunciata per lesioni stradali gravi. Sul posto i carabinieri della tenenza di Guidonia e della compagnia di Tivoli.