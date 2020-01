Identificato il ragazzo ivoriano trovato morto nel carrello di un aereo a Parigi: aveva 14 anni

E’ stato identificato dalle autorità ivoriane il ragazzino trovato morto nel vano del carrello di un aereo proveniente da Abidjan e atterrato a Parigi: «Si tratta di Ani Guibahi Laurent Barthèlèmy, nato il 5 febbraio 2005 a Yopougon (grande quartiere popolare di Abidjan), alunno di IV classe, la cui identità è stata confermata dai genitori», si legge in un comunicato del ministero dei Trasporti. Dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza dell’aeroporto di partenza, lo stesso ministro Amadou Koné ha spiegato come nel video "Ani Guibahi Laurent Barthélémy ha raggiunto il carrello di atterraggio dell'aeromobile afferrandolo mentre si preparava al decollo. Si vede un individuo che indossa una maglietta. Pensiamo sia riuscito a entrare sulla pista scavalcando le recinzioni. Poi si deve essere nascosto nelle siepi per infine correre ad afferrare il carrello di atterraggio dell'aereo proprio al momento del decollo". Secondo una fonte vicina alle indagini, il 14enne "è morto per asfissia o per congelamento". Le temperature scendono a -50 gradi tra i 9 e i 10mila, l'altitudine alla quale volano gli aerei di linea. Gli alloggiamenti del carrello di atterraggio non sono né riscaldati né pressurizzati.

