© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - Il capo della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato di non avere motivo di dubitare delle notizie dalle capitali occidentali secondo cui è stato un missile iraniano ad abbattere l'aereo di linea ucraino a Teheran. "Non entrerò nei dettagli della nostra intelligence - ha detto - ma ciò che posso dire è che non abbiamo motivo di non credere ai rapporti che abbiamo visto da diverse capitali alleate della Nato".