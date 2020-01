© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - I tre promotori del referendum sul taglio dei parlamentari, Andrea Cangini (Fi), Tommaso Nannincini Pd) e Nazario Pagano (Fi) stanno entrando ora in Cassazione per depositare le 71 firme necessarie per la richiesta. Ben 7 in piu' del numero minimo richiesto di 64.