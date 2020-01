Roghi Australia,Di Caprio dona 3 mln dlr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Leonardo DiCaprio scende in campo per l'Australia e afferma che donerà tre milioni di dollari per contribuire agli sforzi per domare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio gran parte del paese. Attraverso la sua organizzazione ambientalista Earth Alliance, la star di Hollywood ha creato l'Australia Wildfire Fund per dare il suo aiuto con una "risposta internazionale ai catastrofici incendi". Le fiamme hanno bruciato un'area doppia rispetto allo stato americano del Maryland, ucciso almeno 25 persone e distrutto 2.000 case. DiCaprio si e' quindi unito ad una lista crescente di celebrità che stanno donando fondi per l'Australia, da Chris Hemsworth a Elton John, passando per Nicole Kidman. E la fondazione di DiCaprio ha già donato milioni di dollari per combattere gli incendi che hanno devastato la foresta amazzonica l'anno scorso.