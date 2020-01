© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GEN - "Qualunque delegazione americana inviata in Iraq sarà lì per discutere non il ritiro delle truppe Usa ma come riorganizzare al meglio la nostra presenza": lo afferma in una nota il Dipartimento di stato americano dopo la richiesta del premier iracheno di una exit strategy degli Usa dal Paese.