I cani di Meghan e Harry sono in Canada. E lei firma con Disney (per beneficenza)

I colloqui con i duchi di Sussex 'procedono bene'

Il duca e la duchessa di Sussex sperano che i colloqui sul loro futuro ruolo nella famiglia reale si concludano «il prima possibile» riferisce una fonte alla Press Association, mentre - stando a quanto apprende la stessa agenzia di stampa britannica - gli stessi colloqui stanno «procedendo bene», con i governi britannico e canadese che sono stati consultati.

Meghan firma con Disney, ma per donazione benefica

Meghan Markle ha firmato un contratto con la Disney. La duchessa di Sussex ha però voluto che il compenso andasse in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un’organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio. Lo riferisce il Times.

Stando al contratto, Meghan Markle preserà la sua voce in un produzione Disney. L’accordo sarebbe stato firmato nelle scorse settimane e, stando al Times, la registrazione è già stata realizzata, poco prima che l’attrice americana insieme con il marito principe Harry e il piccolo Archie di sette mesi partissero per il Canada dove hanno trascorso il periodo delle vacanze natalizie.

Anche i cani di Meghan e Harry sono in Canada

Secondo media nel Regno Unito, il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, hanno trasferito in Canada i propri cani: un indizio importante - se non l'indicazione ad oggi più chiara - su dove la coppia intenda mettere su casa nel prossimo futuro.

Quando Meghan si trasferì nel Regno Uniti portò con sè il suo beagle Guy, e la coppia pare abbia anche un Labrador nero, di cui non è stato reso noto il nome. I due cani hanno viaggiato al seguito di Meghan e Harry in Canada a novembre per le loro vacanze di sei settimane, scrive il Daily Mail, aggiungendo che il labrador è stato visto presso la residenza dove la coppia ha alloggiato a Vancouver Island.