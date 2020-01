Un malore in seguito a un incidente stradale. Sarebbe questa al momento la pista più accreditata per la morte di Giuseppe Catalano, il giornalista 77enne in pensione trovato morto ieri sera in una strada sterrata nel comune di Sant'Oreste vicino a Roma, all’esterno della sua auto bruciata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L’ipotesi è che l’uomo sia uscito fuori strada e dopo aver percorso una discesa ripida di circa 250 metri l’auto sia finita contro la recinzione.

