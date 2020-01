Card. Pell in carcere massima sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il cardinale George Pell, condannato per pedofilia, è stato trasferito dal carcere di Melbourne ad una struttura di massima sicurezza nel distretto di Victoria. Lo scrive la stampa australiana riferendo che la decisione è stata presa dopo che un drone aveva sorvolato l'istituto penitenziario dove si trovava Pell forse proprio a caccia di sue foto. Pell è detenuto in carcere da quasi un anno, dopo la sua condanna del 2018 per aver aggredito sessualmente due adolescenti nella cattedrale di San Patrizio a Melbourne a metà degli anni '90. Il prigioniero aveva anche ricevuto un lavoro: si occupava dell'irrigazione del giardino all'interno della prigione. Secondo quanto riferito dai giornali australiani, il porporato, in attesa dell'appello presso l'Alta Corte d'Australia, è stato spostato alla prigione di massima sicurezza di Barwon.