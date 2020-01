Centrosinistra Puglia al voto primarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 12 GEN - Urne aperte in Puglia per le primarie con le quali il centrosinistra sceglie oggi il candidato alla presidenza della Regione per le elezioni di primavera. A contendere la ricandidatura al governatore uscente, Michele Emiliano, ci sono tre sfidanti: la ex europarlamentare pugliese Elena Gentile, il consigliere regionale Fabiano Amati, entrambi del Pd e il sociologo indipendente Leonardo Palmisano. Si vota in 272 seggi allestiti in tutta la regione che saranno aperti fino alle 20 grazie alla mobilitazione di un migliaio di volontari. Possono votare i residenti in Puglia che abbiano compiuto 16 anni, cittadini italiani, dell'Unione europea o extracomunitari con permesso di soggiorno, aderendo alla proposta politica del centrosinistra e versando un contributo di un euro. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura di seggi e quindi il risultato si dovrebbe conoscere alcune ore dopo.