A Treviso è codice 'rosso' Pm10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TREVISO, 13 GEN - Treviso, domani, adotterà i limiti di circolazione perché entrerà in codice 'rosso'. E' stato previsto - secondo l'amministrazione comunale - il superamento del valore limite giornaliero di Pm 10 di 50 microgrammi/m3 per dieci giorni consecutivi, il livello di allerta passa quindi da 'arancione' a 'rosso'. Il Comune ha perciò interdetto la circolazione ai motoveicoli a due tempi Euro 0, ai veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1, diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e ai veicoli commerciali a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 (per questi ultimi limitatamente alla fascia oraria 8.30-12.30), oltre a motoveicoli e ciclomotori Euro 0. Deroghe sono previste per i mezzi ibri e su dichiarazione del datore di lavoro per quanti, nel tratto casa-ufficio, non abbiano la possibilità di usare i mezzi pubblici ed alcuni veicoli per trasporto merci.