Australia: bufera su Bezos per donazione

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Jeff Bezos dona 690.000 dollari per gli incendi in Australia. Ed è polemica. Sui social sono infatti molte le critiche mosse al fondatore di Amazon, 'colpevole' - secondo le accuse - di aver donato una cifra insignificante rispetto alle sue possibilità economiche. Bezos, il patron di Amazon, è l'uomo più ricco del mondo con una fortuna valutata in 113 miliardi di dollari. La donazione rappresenta "quanto Bezos guadagna in tre minuti" twitta un critico. "Kylie Jenner ha donato un milione. Diciamo che vale qualche miliardo in meno di Bezos" è un altro tweet di attacco. C'è chi osserva come la cifra sia irrisoria visto che Bezos lo scorso anno ha speso 10 milioni di dollari per una pubblicità durante il SuperBowl.