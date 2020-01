Cgil, sindacalista aggredita in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BISCEGLIE (BAT), 13 GEN - Una sindacalista della Filcams-Cgil Bat, Anna Caputi, ha subito una "aggressione fisica e verbale" mentre accompagnava al lavoro "due addetti alla macelleria all'interno del Penny Market di Bisceglie". Lo fanno sapere Filcams e Cgil provinciali, chiedendo che "intervenga il prefetto", mentre il segretario della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, esprime "ad Anna la vicinanza, la solidarietà e l'affetto di tutta la nostra organizzazione". I due, dipendenti della Makli che gestisce il reparto esternalizzato della macelleria nel Penny - spiega il sindacato in una nota -, rientravano al lavoro accompagnati dalla sindacalista dopo una malattia, ma una persona gli ha riferito che "per disposizione del titolare della Makli, non potevano rientrare"; arrivati sul posto l'ad Makli "e suo padre, titolare dell'azienda, quest'ultimo ha offeso e aggredito" Anna Caputi, prosegue la nota: "Sono interventi i Carabinieri e la sindacalista si è recata al pronto soccorso. Un brutto episodio che condanniamo fermamente".