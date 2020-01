Coppia in canale con auto, si cerca uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Una donna di 82 anni è stata trovata questa mattina semisommersa in un canale a Cisliano, in provincia di Milano. In stato di ipotermia e confusa è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda. Non lontano è stata rintracciata l'auto su cui viaggiava con il marito suo coetaneo, finita probabilmente fuori strada nella notte. Sul posto si trovano carabinieri e vigili del fuoco che stanno cercando l'uomo, di cui al momento non ci sono tracce.