Due donne aprono ballo a Opera di Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - Per la prima volta nella lunga storia del Ballo dell'Opera di Vienna tra le debuttanti ad aprire la serata ci sarà anche una coppia di donne. Le tedesche Sophie Grau, di 21 anni, e Iris Klopfer, di 22, hanno fatto infatti domanda di poter sfilare assieme durante l'inaugurazione e gli organizzatori hanno accettato la loro candidatura. Le due amiche, eterosessuali, come scrive l'agenzia Apa, con la loro partecipazione vogliono "lanciare un segnale di pari opportunità per le coppie dello stesso sesso in una manifestazione tradizionalmente conservatrice". Come afferma l'ufficio stampa dell'Opera di Vienna, la coppia risponde all'unico requisito richiesto, ovvero saper ballare il walzer. Sono complessivamente 150 le coppie di debuttanti che apriranno il ballo.