Libia: Erdogan, probabile presenza Onu

(ANSA) - ANKARA, 13 GEN - "Dopo il mio colloquio con Guterres posso dire che può esserci la probabilità di una presenza Onu" in Libia: "da osservatori" le Nazioni unite possono essere presenti. Lo dice il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in conferenza stampa al termine del colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier italiano ha poi aggiunto che alla conferenza di Berlino "ci saranno anche gli attori libici: non è possibile parlare di Libia se non ci sarà un approccio inclusivo. Qui si tratta di un processo politico", ha spiegato.