(ANSA) - PARIGI, 13 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron vuole che il cessate il fuoco in Libia sia "credibile, durevole e verificabile". Lo ha detto in un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin che oggi a Mosca riunirà il premier libico Fayez al Sarraj e il suo rivale, il generale Khalifa Haftar, per la firma del cessate il fuoco. Lo riferisce l'Eliseo in un comunicato.