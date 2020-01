Medico schiacciato da armadio, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GEN - E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Brotzu di Cagliari, Giorgio Pitzalis, il medico di 57 anni di Suelli, vittima ieri pomeriggio di un incidente sul lavoro: un armadio-letto gli ho crollato addosso mentre svolgeva il suo turno di guardia medica nell'ambulatorio di Senorbì. Pitzalis ha riportato un politrauma con uno schiacciamento toracico, non è escluso che nelle prossime ore venga sottoposto a un intervento chirurgico. E' vigile e parla con i medici, riferiscono i sanitari. L'incidente è avvenuto intorno alle 17, quando il mobile, pesante, si è sganciato dal muro dove era fissato con alcuni tasselli e ha travolto il dottore, che forse tentava di aprire un'anta, schiacciandolo. Un collega che si trovava in un'altra stanza ha sentito il frastuono, è accorso sul posto e ha dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del 118, i carabinieri della Stazione di Senorbì e gli specialisti della Asl che si occupano di infortuni sul lavoro.