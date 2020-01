Ponte, riprese operazioni su pila 13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Nel cantiere per il nuovo ponte sul Polcevera sono ricominciate le operazioni sulla Pila 13, dopo l'incendio di fine dicembre. Rimosse le parti del cassero ammalorate a seguito dell'incendio, annuncia il commissario per la ricostruzione in una nota, sono state effettuate verifiche sui calcestruzzi e i ferri già presenti nella pila per una loro eventuale e precauzionale rimozione, prima di riprendere con le attività di costruzione. Si è deciso quindi di rimuovere la fascia sommitale della pila, alta circa un metro, attraverso una tecnica mista che prevede smontaggio meccanico, carotaggi e l'uso dell'idro-demolizione (che consiste nella rimozione del calcestruzzo con getti di acqua ad alta pressione che mantengono intatta l'armatura e rimuovono solo il calcestruzzo). Una volta rimossa la porzione sommitale, la nuova armatura e il nuovo calcestruzzo verranno progressivamente e rispettivamente posizionati e gettati fino al completamento della pila secondo quanto originariamente previsto.