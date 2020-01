Renzi, su Azzolina doppia morale M5S

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Lucia Azzolina è stata accusata di plagio per aver citato senza virgolette alcuni testi nel suo lavoro finale alle Scuole di Specializzazione. Non so se questa accusa sia vera o falsa. C'è una cosa però che mi sembra molto ingiusta: la doppia morale". Lo scrive nella E-News il leader di Iv, Matteo Renzi. "Molti deputati grillini e il Fatto Quotidiano - ricorda l'ex premier - attaccarono pesantemente Marianna Madia per una presunta accusa di plagio che una commissione ufficiale - chiamata a verificare - escluse ufficialmente. Per molto meno, insomma, alla Madia fu fatto un processo sui social, sui media, nei talk show. Oggi di Lucia Azzolina i grillini e il Fatto Quotidiano non parlano. Zitti, silenzio, imbarazzo. E nessuno che nei talk o nei commenti sottolinei come sia vergognoso questo atteggiamento. Niente di sorprendente - prosegue -, sia chiaro: si chiama doppia morale. L'abbiamo già vista sulle banche, sui processi, sui finanziamenti al Blog di Beppe Grillo", conclude Renzi.