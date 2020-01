© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NOCETO (PARMA), 13 GEN - "Se il 26 vinciamo qui in Emilia, il 27 vado a Palazzo Chigi con una lettera di sfratto per Conte e il governo". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando in un caseificio del parmense.