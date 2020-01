Sarah, Ratzinger rassicura disorientati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Benedetto XVI con il suo intervento sul celibato dei sacerdoti "ha voluto rassicurare le decine di milioni di cristiani fedeli che si sentono disorientati". Lo afferma in una intervista a Le Figaro il card. Robert Sarah che ha firmato con Ratzinger il libro che tratta della questione del celibato. Sarah sottolinea anche che "la Chiesa della crisi è impressionante". Il portavoce vaticano Matteo Bruni sottolinea che "la posizione del Santo Padre sul celibato è nota. Nel corso della conversazione con i giornalisti al ritorno da Panama, Papa Francesco ha affermato: 'Mi viene alla mente una frase di San Paolo VI: 'Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato'. E aggiungeva: 'Personalmente penso che il celibato sia un dono per la Chiesa. Io non sono d'accordo di permettere il celibato opzionale, no. Soltanto rimarrebbe qualche possibilità nelle località più remote - penso alla Isole del Pacifico... quando c'è necessità pastorale, lì, il pastore deve pensare ai fedeli'".