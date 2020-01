Sardine: Rossi, no a Opa su movimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - "Io credo che le Sardine debbano essere ascoltate, devono dire la loro e nessuno ha diritto a fare un'Opa" sul movimento che "rivendica un cambiamento nella politica a tutti i livelli. Poi chi di loro vorrà aderire a questa iniziativa che Zingaretti ha preannunciato, bene, chi non vorrà aderire perché la pensa diversamente, farà diversamente". Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha commentato la riorganizzazione del Pd annunciata dal segretario Nicola Zingaretti e l'eventuale rapporto con le Sardine. Per Rossi è "un movimento di rinnovamento della politica, significa che in questo Paese la politica gridata, la politica degli insulti, che non approfondisce i problemi, che non fa proposte serie, trova anticorpi che scendono in piazza e si fanno sentire. Poi dove sarà l'indirizzo politico di queste persone che scendono in piazza io credo che ogni individuo deciderà per sé".