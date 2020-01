© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Non voglio né annettere né includere nessuno, i partiti hanno il dovere etico e morale di dare risposte ai movimenti, ma non di metterci il cappello e tirarli per la giacchetta. Mi fa piacere perché dalle parole che sento c'è su questo un atteggiamento di grande correttezza". Così Nicola Zingaretti al conclave Pd del Reatino risponde ai giornalisti sul rapporto con le Sardine e sulle parole del loro leader Mattia Santori.