Smentita di William su accusa 'bullismo'

(ANSA) - LONDRA, 13 GEN - E' il riferimento specifico a un presunto atteggiamento di "bullismo" attribuito al principe William da fonti indicate oggi dal Times come vicine ai duchi di Sussex l'oggetto della smentita formale congiunta diffusa dai due figli di Carlo e Diana sullo sfondo dei contrasti esplosi all'interno della famiglia reale britannica. Lo sostiene la Bbc. Nell'articolo 'incriminato' si afferma che Harry si sarebbe sentito "spinto fuori" di fatto dalla Royal Family a causa "dell'attitudine bullista" del fratello maggiore - secondo in linea di successione al trono di Elisabetta II, dopo il padre Carlo - contro di lui e sopratutto contro la consorte Meghan. Un riferimento negato dagli staff di entrambi al giornale, precisa la nota odierna, lasciando intendere come il duca di Cambridge si senta personalmente offeso da questo sospetto data l'intensa campagna da lui condotta - assieme alla moglie Kate e a agli stessi Harry e Meghan - proprio per la protezione della salute mentale da fenomeni quali il bullismo.