Calcinacci su scrivania sindaco Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GEN - Alcuni calcinacci sono caduti sulla scrivania del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, nella stanza al terzo piano del Municipio all'interno dell'Ottocentesco Palazzo Bacaredda. Una parte dell'intonaco - come ha svelato l'Unione Sarda e ha confermato all'ANSA lo stesso primo cittadino - ha interessato una piccola pozione del soffitto, proprio sopra il tavolo dove si trova il computer in uso al sindaco. "Non è successo nulla, fortunatamente ero fuori sede", dice all'ANSA Truzzu. Il sindaco, infatti, ieri si trovava a Nuoro per l'assemblea dei soci del gestore idrico delle risorse idriche in Sardegna, Abbanoa. Nel frattempo sono già a lavoro i tecnici per verificare la stabilità dell'intonaco del soffitto in tutta la stanza e decidere come intervenire.