Clima: James Murdoch critica il padre

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - James Murdoch, il figlio di Rupert Murdoch, critica i quotidiani che fanno capo al padre in tema di cambiamento climatico, negandolo mentre l'Australia brucia. In una mossa a sorpresa, James Murdoch e sua moglie rilasciano una dichiarazione congiunta in cui si dicono "frustrati" dalla copertura di News Corp e Fox del cambiamento climatico e dei suoi effetti. "Sono particolarmente delusi dalla negazione del fenomeno fra i quotidiani" del gruppo in Australia alla luce delle prove evidenti del fenomeno, afferma un portavoce della coppia.