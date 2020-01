Conte: conferenza di Berlino confermata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "E' appena arrivato l'invito della cancelliera Merkel" per la conferenza di Berlino sulla Libia che "salvo imprevisti si terrà domenica prossima" 19 gennaio. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in visita al Cairo. "Non escludiamo affatto la possibilità" di mandare altri soldati italiani in Libia, ha aggiunto: "ne discuteremo a Berlino e se ci saranno le premesse l'Italia è disponibile. Ma non manderemo uno solo dei nostri ragazzi se non in un contesto di sicurezza e con un mandato chiaro".