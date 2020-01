Droga: boss, pronti a fare guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Facciamo una guerra, non c'è problema. Poi mettiamo i 'pischelli' a vendere la droga". E' quanto afferma in una intercettazione Daniele Ferri, arrestato oggi dai carabinieri di Roma nell'ambito di una indagine della Dda che ha colpito una organizzazione di narcotrafficanti che gestiva alcune piazze di spaccio. Il gruppo, secondo quanto è emerso dalle indagini avviate nel 2017, aveva a disposizione un vero e proprio arsenale che utilizzava per minacciare gli altri gruppi criminali e per impossessarsi di zone di spaccio.